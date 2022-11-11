الكرملين: قرار سحب القوات الروسية من خيرسون صدر عن وزير الدفاع

ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، في أول تصريحات علنية له حول الانتكاسات المفاجئة في الحرب الأوكرانية، أن القرار بسحب القوات الروسية من مدينة "خيرسون" الأوكرانية، صدر عن وزير الدفاع.

وقال بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف "كان هذا اقتراح القائد سوروفيكين وكان هناك قرار وزير الدفاع. ليس لدي ما أضيفه أكثر من ذلك، ليس لدي ما أقوله بشأن هذا الموضوع"، في إشارة إلى تصريحات لوزارة الدفاع، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ولم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل علني على الانسحاب، الذي أعلن عنه وزير الدفاع، سيرجي شويجو والجنرال، سيرجي سوروفيكين، قائد العمليات في أوكرانيا، في تصريحات متلفزة، مساء أمس الأول الأربعاء.

و"خيرسون" هي العاصمة الإقليمية الوحيدة، التي سقطت في أيدي القوات الروسية، في الغزو، المستمر منذ تسعة أشهر، وكانت جزء من الأراضي، التي ضمها بوتين بشكل غير قانوني في سبتمبر الماضي. وفي ذلك الوقت، قال إنها ستبقى روسية إلى الأبد.