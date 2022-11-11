موهوبى الشعر والزجل فى ضيافة شباب كفر الشيخ ضمن منافسات المسابقة الأدبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الأدبية فى إلقاء الشعر والزجل، اليوم الخميس بقاعة التعليم المدني بالمديرية، من خلال الإدارة العامة للشباب، بإقامة التصفيات النهائية على مستوى المديرية بمشاركة 40 من الموهوبين الصاعدين من تصفيات الإدارات الفرعية، و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المسابقة الأدبية بدأت بتقديم العروض الفنية للمشاركين، و خضوعها للتحكيم واختيار الفائزين الأوائل، و أضاف أن كل إدارة فرعية يمثلها إثنين من المشاركين فى الشعر و الزجل ، قام بتحكيم المسابقة الدكتور رامي هلال، دكتوراه في النقد والبلاغة بمديرية التربية و التعليم.

و أعلنت نتائج التحكيم بفوز عبد الناصر البلتاجي" بالمركز الأول في شعر الفصحى" ممثلاً لإدارة شباب بيلا و عيناء النويهي " المركز الثاني في شعر الفصحى" من بيلا أيضاً، كما فاز عبد الرحمن معتز بالمركز الأول في شعر العامية ممثلاً لإدارة شباب كفر الشيخ و انجي مصباح "مركز تاني عامية" عن إدارة شباب الحامول، احمد شعيشع "ثالث شعر عامية " عن إدارة شباب بيلا، فى منافسات الإلقاء فازت شروق ممثلة لإدارة شباب دسوق.

تقام المسابقة الأدبية للشعر والزجل بشباب كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و إشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ همت مصطفى، مسؤل النشاط الثقافي بالمديرية.