مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مسن مصرعه، وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث تصادم وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة "محمد علي غريب منصور"، 69 عامًا، ومقيم في كفر الزيات، وتم نقل الجثة إلى لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: أسامة محمد عبد العزيز، 52 عامًا، مقيم بمحافظة الغربية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم محمد إبراهيم، 60 عامًا، مقيم بمدينة كفر الزيات، مصاب باشتباه نزيف بالمخ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورأفت حامد السعيد، 60 عامًا، مقيم كفر الزيات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم"، وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.