فيتوريا يكشف موعد إعلان قائمة المنتخب لودية بلجيكا

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كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، موعد إعلان قائمة الفراعنة التي ستخوض المباراة الودية أمام بلجيكا، خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره بلجيكا، يوم الجمعة القادمة على ملعب جابر الأحمد في الكويت، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية: "جميع اللاعبين ملتزمون في المعسكر الأول، والأمور تسير بشكل مميز حتى الآن."

وأضاف: "سيتم كتابة تقارير لكل الأندية عن لاعبيها بعد انتهاء المعسكر، والجهاز الفني حريص على سلامة أي لاعب."

وتابع مدرب المنتخب: "سنعلن عن قائمة المنتخب النهائية لودية بلجيكا مساء اليوم الجمعة، ومحمد صلاح أخبرنا أنه سينضم إلى البعثة في الكويت."

واستكمل: "أشكر تريزيجيه وسعيد بانضمامه مبكرًا لمعسكر المنتخب، عقب عودته من تركيا."

وأتم: "مواجهة بلجيكا ستكون صعبة للغاية، وتحدٍ كبير لنا لأننا سنواجه المنتخب المصنف الثاني عالميًا."