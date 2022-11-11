ديلي ميل: الجمهوريون يخشون خسارة ولاية جورجيا بسبب ترامب

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يخشون من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد يفسد فرصهم في الفوز في انتخابات الإعادة في جورجيا الشهر المقبل إذا دشن حملته الرئاسية لعام 2024 في الأسابيع القليلة المقبلة، أو أمر الناس بعدم التصويت بدعوى تزوير الانتخابات النصفية.

وحذر مساعد جمهوري في مجلس الشيوخ، من أن ترامب قد يسحق آمال الجمهوريين في استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ إذا جعل جولة الإعادة في جورجيا تدور حول تحقيق طموحاته الرئاسية.

وقال أحد المساعدين الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "أعتقد أنه لا يزال من الممكن أن نفوز بولاية نيفادا ثم يعود الأمر كله إلى جورجيا". أعتقد أنه يمكننا الفوز بجورجيا إذا لم يأمر ترامب الناس بعدم التصويت".

وأضاف المصدر: "إذا تحدثت إلى استراتيجيي الانتخابات في جورجيا، فإنهم يعتقدون أن ترامب كان عبئًا كبيرًا على ووكر في ضواحي أتلانتا وليس هناك سبب للمخاطرة بتكرار ذلك. إذا قام ترامب بدس نفسه في السباق بطريقة أو بأخرى وخسر ووكر، فهذا أمر سيء حقًا لترامب أيضًا".

وتابع: "نأمل أن يظل ترامب خارج السباق بقدر ما يستطيع وإذا كان ذلك يعني تأجيل الإعلان عن حملته للبيت الأبيض، فستكون هذه خطوة ذكية ليس فقط لفرص الجمهوريين في جورجيا ولكن آمال ترامب في الفوز بالترشيح".

ويشعر الاستراتيجيون الجمهوريون بالقلق من أنه إذا تحولت جولة الإعادة في جورجيا في 6 ديسمبر المقبل بين السناتور رافائيل وارنوك (ديمقراطي) ومرشح الحزب الجمهوري هيرشل ووكر، إلى استفتاء على ترامب، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى خسارة قد تكلفهم السيطرة على مجلس الشيوخ.

ويلقي منتقدو ترامب، في المؤسسة الجمهورية باللوم عليه في أدائهم المخيب للآمال في انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، حيث خسر المرشحون الجمهوريون سباقات رئيسية في جميع أنحاء البلاد ولم يرق إقبال الجمهوريين إلى مستوى التوقعات.