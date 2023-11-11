الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 ساعات تفصل خروج مستشفى القدس بغزة عن الخدمة

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ثلاث ساعات فقط تفصل خروج مستشفى القدس غرب مدينة غزة عن الخدمة جراء نفاد الوقود.

وقالت الجمعية في بيان على منصة «فيسبوك» ليل الجمعة / السبت: «3 ساعات وستتوقف كافة الخدمات في مستشفى القدس بغزة جراء نفاد الوقود».

وأضافت: «سيحرم 500 مريض وجريح بالمستشفى من الرعاية الصحية وسيفقد المرضى في غرفة العناية المكثفة والأطفال في الحاضنات حياتهم»، كما نقلت وكالة الأناضول.

والجمعة، أعلنت الجمعية، استشهاد شخص وإصابة 20 آخرين معظمهم أطفال، في استهداف قناصة الجيش الإسرائيلي مستشفى القدس.

ومنذ أيام، يُصعد جيش الاحتلال هجماته ضد مستشفيات قطاع غزة، ويشن غارات عنيفة أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، بالإضافة إلى حالة قلق كبيرة على مصير النازحين في تلك المستشفيات.

ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن استشهاد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.