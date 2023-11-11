مسئولون إسرائيليون: تفاؤل حذر بإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل أطفالا ومسنين

نقلت صحيفة «بوليتيكو» عن مسؤولين إسرائيليين تفاؤلهم الحذر بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، بشكل مؤقت ومحدود.

ورجح المسئولين الإسرائيليين، أن تشمل الصفقة عشرات الأطفال والمسنين الإسرائيليين الأسرى، من بينهم بعض مزدوجي الجنسية.

واعترف المسئولان أن «إضفاء الطابع الرسمي على الهدنة الإنسانية في شمال غزة، ساعد في تقدم المحادثات عبر القطريين والمصريين».

ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، على وقف القصف لأغراض إنسانية يوميًا لمدة أربع ساعات في غزة، بعد ما نحو أسبوعين من الضغط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن المسؤولين حذرا من أنه لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة التي يمكن أن تعرقل الاتفاق بسهولة، موضحين أن القيادة العسكرية لحماس تطالب بوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية أطول لمدة تصل إلى أسبوع.

ويعتقد ديفيد ميدان، ضابط المخابرات السابق في الموساد، الذي عمل لفترة منسقا لبنيامين نتنياهو في قضايا المحتجزين، أن «شيئا ما يتحرك تحت السطح».

وقال في مقابلة حصرية مع صحيفة «بوليتيكو» إن «الوقفات الإنسانية التي وافق عليها نتنياهو، قد تؤدي إلى بعض الخطوات الإيجابية».

ونصح ميدان المنسق الجديد لنتنياهو والأمريكيين بعدم إضاعة الوقت في التوفيق بين قنوات الاتصال المختلفة، وبأن يركزوا جهودهم على تحديد الوسطاء القادرين على الوصول إلى صناع القرار الرئيسيين (قادة حماس العسكريين في غزة).

وصرح بأن «القادة السياسيين خارج غزة في قطر ليسوا على صلة بالموضوع»، لافتًا إلى أن هؤلاء القادة بإمكانهم أن يخدموا فقط كـ«وسيط» لإيصال الرسائل إلى قادة حماس العسكريين.