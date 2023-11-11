بثت المقاومة الفلسطينية، شريطا مصورا يُظهر تمكنها من استهداف منزل يتحصن فيه جنود الاحتلال في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو، تمكن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من توجيه ضربة دقيقة للمنزل الذي كان يتحصن فيه جنود الاحتلال عبر إطلاق قذيفة، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف.

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.