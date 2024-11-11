الصحة تطلق قافلة طبية بالمجان لأهالي قرية سلمنت بالشرقية

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية سلمنت التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين (اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء)؛ ضمن المبادرات الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وحياة كريمة و100 يوم صحة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية سلمنت التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – الجلدية.

وتشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية سلمنت التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس، دون أي رسوم أو مقابل مادي.