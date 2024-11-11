إحالة أوراق شخص لمفتي الجمهورية لاتهامه بقتل آخر في القناطر الخيرية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، إحالة أوراق سائق، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل شخص طعنا، إثر نشوب مشاجرة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20867 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 3910 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سائق" في يوم 3-8-2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتل المجني عليه "عبدالعليم عوض عبدالعليم" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، وتوجه إلى مكان تواجد الذي أيقن تواجده به سلفاً وما أن ظفر به حتى سدد له ضربه بالسلاح الأبيض، قاصداً بذلك قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حازا وأحرزا بغير ترخيص "شومة" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى نشوب مشاجرة بين طرفين على إثرها بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض محل الاتهام الثاني، وتوجه إلى محل مكان تواجده الذي أيقن تواجده به سلفاً وما أن ظفر به حتى سدد له ضربة واحدة استقرت برأسه، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم آخر على مسرح الجريمة للشد من أزره، وعزى قصد المتهمين من ذلك الفعل إزهاق روحه.