بري: لا بد من إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية في ضوء خطورة الأوضاع

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من خطورة الأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان، مؤكداً أن الأمر يتطلب إزالة كافة ما يعترض المسار الحكومي من عقد وعقبات، وتجاوز الأسباب مهما كانت في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب بري - خلال استقباله اليوم عدداً من أعضاء المجلس النيابي - عن تخوفه حيال مستقبل لبنان في ظل استمرار الأزمات الحالية، والتي تستوجب الإسراع في حسم الملف الحكومي على صعيدي تكليف رئيس الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة.

واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني أن المؤتمر الدولي المنعقد حالياً في العاصمة الفرنسية باريس للبحث في كيفية مساعدة لبنان على تخطي الأزمات المالية والاقتصادية التي يعيشها حاليا، يمثل إشارة قوية مفادها أن المجتمع الدولي مهتم بلبنان واستقراره وأمنه "أكثر من بعض اللبنانيين أنفسهم"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه سيتم الدعوة في القريب العاجل لجلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام المقبل، وذلك بعد أن أوشكت لجنة المال والموازنة النيابية على الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة وكافة المناقشات المتعلقة بها.

ويشهد لبنان حالة من الفراغ الحكومي المستمرة منذ قرابة شهر ونصف الشهر، وذلك منذ أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر، اعتراضاً على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.