مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع ميزانية لمدة أسبوع لتفادي إغلاق الحكومة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة على مشرع قانون ميزانية لمدة أسبوع واحد، بما يمنع إغلاق الحكومة بساعات قبل منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش)، وهو الموعد النهائي على انتهاء أجل التمويل الحالي

ومرر أعضاء المجلس مشروع القانون بتصويت صوتي، ما يمدد التمويل حتى منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، ومن ثم يمنح البيت الأبيض والكونجرس مزيدا من الوقت للعمل على إطار أوسع لإجراءات الإنفاق.

كان مشروع القانون قد تم تمريره بالفعل في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وتحيله موافقة الشيوخ إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المتوقع أن يوقع عليه كي يصبح قانونا قبل منتصف الليل.

ولا يزال المشرعون في حاجة إلى الموافقة على حزمة ضخمة، تشمل موازنة العام المالي 2021، ويبقي عمل وكالات الحكومة مستمرا حتى سبتمبر من العام المقبل.

كما يأملون أن يتم استخدام الحزمة كوسيلة لجولة أخرى من حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث كانت المفاوضات بشأنها قد توقفت لأشهر.

كان آخر إغلاق للحكومة قد حدث في ديسمبر عام 2018 لمدة 35 يوما، وهي أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما رفض ترامب التوقيع على ميزانية لم تتضمن أموالا لبناء جدار عازل على الحدود الأمريكية مع المكسيك.