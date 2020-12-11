موسكو: السلام بين إسرائيل ودول عربية لا يجب أن يكون على حساب الشعب الفلسطيني

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ترحب بعملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، لكنها تعتبر أن هذا لا يجب أن يكون على حساب الشعب الفلسطيني.



وحسبما نشره موقع «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، قال بوغدانوف، في لقاء مع الصحفين: «شيء إيجابي أن دولا عربية تمد جسورا مع إسرائيل، يمكن فقط أن نرحب بذلك، لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل ومع الدول العربية.. شيء آخر بأن لا تكون محاولات الصداقة موجهة نحو ضد أحد ما، لأنه يعتقد البعض أن هذه العملية موجهة ضد إيران، وشيء طبيعي أن لا يكون هذا على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، كي لا ينسوا بأن القضية الفلسطينية مازالت دون حل».



وأضاف: «كل الدول العربية، بما فيها المغرب، تدلي بتصريحات بخصوص القضية الفلسطينية، وموقف المغرب هو نفس موقف الدول الأخرى، والذي أساسه مبدأ الدولتين على حدود 1967 والعاصمة القدس الشرقية للدولة الفلسطينية».