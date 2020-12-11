الاتحاد الأوروبي يدين مقتل 4 من عاملي الإغاثة في تيجراي بإثيوبيا

أدان المفوض الأوروبي لشئون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيس ليناريتش، اليوم الجمعة، مقتل أربعة من العاملين في المجال الإنساني في مخيم للاجئين في إقليم تيجراي، شمال إثيوبيا، منهم ثلاثة موظفين في المجلس الدانمركي للاجئين وواحد من لجنة الإنقاذ الدولية.



وأشاد ليناريتش، في بيان صدر عن مكتبه، بشجاعة العاملين في المجال الإنساني الذين ينقذون الأرواح ويساعدون الضعفاء في أوقات الأزمات، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



وجدد المفوض الأوروبي مطالبته للسلطات الإثيوبية بالعمل من أجل تمكين العاملين في المجال الإنساني والإغاثي من الوصول بشكل سريع وآمن وبدون عوائق إلى كافة المحتاجين في الأماكن المتضررة جراء الصراع، عملا بأحكام القانون الدولي الإنساني، مشددا على أن "وقف الأعمال العدائية أمر يبدو ملحا الآن أكثر من أي وقت مضى".



كان ليناريتش قد زار السودان وإثيوبيا، مطلع الشهر الجاري، واطلع على أوضاع اللاجئين الفارين من تيجراي إلى شرق السودان.



ويشهد إقليم تيجراي أزمة إنسانية حادة منذ 4 نوفمبر الماضي مع شن الجيش الفدرالي الإثيوبي حملة عسكرية ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحاكمة للإقليم بحجة مهاجمتها لقوات الجيش الفيدرالي، ما أسفر عن لجوء نحو 50 ألف شخص لشرق السودان، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم.



وبنهاية الشهر الماضي، أعلنت أديس أبابا سيطرة قواتها على الإقليم ونهاية العمليات العسكرية، فيما تعهد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دبرصيون جبر ميكائيل، بمواصلة قواته مواجهة الجيش الفدرالي الإثيوبي.



ومع ستمرار قطع معظم وسائل الاتصالات في تيجراي وعدم السماح لوسائل الإعلام والخبراء الأممين ووكالات الإغاثة بالنفاذ إلى الإقليم، يتعذّر التأكد من صحة روايات أي من الجانبين عن مستجدات وتداعيات النزاع.