الفنانة مايان السيد تروج لحكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا»: شوفوه

روجت الفنانة مايان السيد، اليوم السبت، لحكاية (حلم حياتي) من مسلسل (إلا أنا)، المقرر عرضها غدا الأحد، بدعوة الجمهور إلى مشاهدتها.

ونشرت مايان السيد إعلانا دعائيا للحكاية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ضم صورة الأبطال المشاركين في العمل، مطالبة الجمهور بمشاهدة الحكاية.

وتعد الحكاية البطولة الأولى للفنانة مايان التي تقدم فيها شخصية "خديجة" فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتناقش الحكاية فكرة جديدة، حيث تقدم مايان السيد دور فتاة جامعية تعاني من التوحد، وتحاول الوصول إلى حلم كبير يجعلها مميزة وسط من حولها وهو التمثيل.

ويسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملهم مع حالة "خديجة" والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة.