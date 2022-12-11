التنمية المحلية: مستمرون في تطوير التكتلات الاقتصادية لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص عمل

أثنى وزير التنمية المحلية هشام آمنة على ما شهدته صناعة العسل الأسود بمحافظات الصعيد خاصة قنا والمنيا من تطوير خلال الفترة الماضية من حيث المنتجات النهائية ووضع العلامات التجارية وسلامة الغذاء ونوعيته وإجراءات التراخيص لعصارات العسل الأسود والتي يمكن نقلها بما ساعد في التعاقد بين المنتجين مع عدد من الشركات.



وأشاد الوزير -وفق بيان اليوم- بمشاركة "تكتل العسل الأسود" بمحافظة قنا بصعيد مصر في معرض " فود أفريكا"، حيث تم شرح الخطة التنفيذية ومراحل تطوير تكتل العسل الأسود من قبل برنامج تنمية الصعيد وصولاً إلى مشاركتهما في المعرض من أجل الترويج لمنتجاتهم ومقابلة المشترين خلال فترة انعقاد المعرض.



وقدم فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومركز تحديث الصناعة، شرحا حول مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية والتي يأتي ضمنها تطوير "تكتل العسل الأسود" في محافظة قنا في صعيد مصر.



وأوضح تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من فريق عمل البرنامج أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قام بزيارة جناح البرنامج بمشاركة وفد من مركز تحديث الصناعة ، حيث أشاد وزير التجارة بعملية تطوير تكتل العسل الأسود وتشجيع صغار المنتجين من عصارات العسل الأسود.



وأضاف التقرير أن الخطة التي وضعتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الصناعة لتطوير تكتل العسل الأسود بدأت تؤتي ثمارها لفتح أسواق جديدة للعسل الأسود في قارة أفريقيا والمنطقة العربية لهذا المنتج الهام الموجود في محافظتي قنا والمنيا بما يساهم في زيادة الصادرات، وسيتم خلال الفترة القادمة وضع حوافز للعصارات التي ستقوم بتطوير إنتاجها بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الدخل والمبيعات بما يساهم في الحفاظ علي هذا الصناعة المهمة وتوفير فرص عمل جديدة.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى متابعته المستمرة لخطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية وتحديدً خطة تنمية تكتل العسل الأسود وباقي التكتلات الآخري والتي تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الصناعية بالمعارض المحلية.



وأوضح أن البرنامج نظم عدداً من الزيارات لأعضاء التكتل لأربع محافظات (أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج) وذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، حيث تشارك محافظة المنيا في الزيارة بتكتل العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية، ومحافظة أسيوط بتكتل الرمان والنباتات الطبية والعطرية، ومحافظة سوهاج بتكتل البصل، ومحافظة قنا بتكتلات شمر والعسل الأسود، حيث هدفت الزيارات زيادة معرفة ونقل الخبرات لأعضاء تكتلات البرنامج بطرق العرض والبيع وشرح السلع المعروضة، تمهيداً لتأهيلهم ومشاركتهم كعارضين في معرض فوود افريقا القادم.