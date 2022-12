قدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التحية لقائد منتخب إنجلترا ورفاقه رغم خسارتهم من فرنسا وخروجهم من منافسات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022".

وقال سوناك في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "قدم هاري(كين) والفريق كل شيء ولكن لم يكن مقدرا (الفوز). يمكنهم رفع رؤوسهم عاليا الليلة".

وأضاف سوناك: "بالتوفيق لفرنسا في الجولة القادمة".

وقام الرئيس الفرنسي بمشاركة تغريدة سوناك، مثنيا على إشادته بمنتخب الأسود الثلاثة (منتخب إنجلترا) ، موجها الشكر لرئيس الوزراء البريطاني على تمنياته الطيبة لفرنسا فى مشوارها بالبطولة، قائلا: "شكرا لدعمك ريشي".

ونجحت فرنسا حاملة اللقب في الصعود للدور نصف النهائي بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

