قدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التحية لقائد منتخب إنجلترا ورفاقه رغم خسارتهم من فرنسا وخروجهم من منافسات كأس العالم لكرة القدم " قطر 2022".
وقال سوناك في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "قدم هاري(كين) والفريق كل شيء ولكن لم يكن مقدرا (الفوز). يمكنهم رفع رؤوسهم عاليا الليلة".
وأضاف سوناك: "بالتوفيق لفرنسا في الجولة القادمة".
وقام الرئيس الفرنسي بمشاركة تغريدة سوناك، مثنيا على إشادته بمنتخب الأسود الثلاثة (منتخب إنجلترا) ، موجها الشكر لرئيس الوزراء البريطاني على تمنياته الطيبة لفرنسا فى مشوارها بالبطولة، قائلا: "شكرا لدعمك ريشي".
ونجحت فرنسا حاملة اللقب في الصعود للدور نصف النهائي بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.