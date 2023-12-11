وزير أوكراني يطالب ببدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تعثر الدعم

حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار لصالح بدء مباحثات الانضمام مع كييف، في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا، التي تمزقها الحرب، تضاؤل في الدعم.

وقال كوليبا، اليوم الاثنين، لدى وصوله لبروكسل لعقد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن من شأن اتخاذ قادة الاتحاد الأوروبي قرارا يعارض مفاوضات العضوية في وقت لاحق هذا الأسبوع أن تكون له "عواقب مدمرة" وسيكون "مخيبا للغاية لآمال" الشعب الأوكراني.

وشدد على أن كييف تسير على الطريق نحو الوفاء بالمعايير المطلوبة لمكافحة الفساد وتحسين حقوق الأقليات من أجل اجتياز العقبة التالية على الطريق الطويل نحو العضوية.

وأوضح كوليبا، "كذلك نتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا يقدر الجهود التي بذلتها أوكرانيا".

ومطلوب من قادة الاتحاد الأوروبي أن يتخذوا القرار بالإجماع، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال مرارا إنه يعارض بدء المحادثات.

ويعتبر بدء محادثات الانضمام خطوة رمزية للغاية، لا تضمن العضوية، وتتبعها مفاوضات مفصلة للغاية يمكن أن تستمر لعقود.

وإلى جانب آمال الحصول على العضوية، تنتظر أوكرانيا أيضا اتخاذ قرارات بشأن زيادة الدعم المالي ليصل إلى 50 مليار يورو "53.8 مليار دولار"، ومساعدات عسكرية إضافية، وفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وقال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، إن تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا مهما كلف الأمر، يتعرض للاختبار حاليا، حيث تتباين وجهات النظر حول كيفية مواصلة الدعم.