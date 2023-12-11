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قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بعمارة في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أوقعت أفراد تلك القوة "بين قتيل وجريح"، وفقاً لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضحت الكتائب أنها تخوض اشتباكات عنيفة من "نقطة صفر" مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مقاومين يطلقون النار بكثافة تجاه مستوطنة ميراف المقامة على أراضي قرية جلبون شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة.