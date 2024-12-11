كلوب بروج يفوز على سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

واصل سبورتنج لشبونة البرتغالي نتائجه الكارثية منذ رحيل مدربه روبن أموريم، وسقط أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، لحساب منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ورحل أموريم عن سبورتنج وانتقل لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين اهتزت نتائج الفريق بشكل كبير.

ومنذ الفوز التاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا يوم 5 نوفمبر، فاز سبورتنج مرتين في آخر 6 مباريات مقابل 4 هزائم، من بينها 2 في دوري الأبطال.

وعلى ملعب جان برايدال، تقدم سبورتنج بهدف مبكر بعد مضي ثلاث دقائق عن طريق جيني كاتامو لكن كلوب بروج أدرك التعادل بهدف عكسي سجله إدواردو كواريزما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24.

وقبل 6 دقائق من نهاية المباراة تقمص اللاعب كاسبر نيلسن دور البطولة وسجل هدف الحسم لأصحاب الأرض.

ورفع فريق كلوب بروج رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن سبورتنج صاحب المركز الثاني عشر.