رونالدو بعد استضافة البرتغال لكأس العالم: الحلم أصبح حقيقة

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تفاعل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إسناد تنظيم كأس العالم 2030 للملف مشترك بين كل من المغرب، البرتغال وإسبانيا.

كونجرس «فيفا» اجتمع اليوم الأربعاء، وأعلن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لبطولة كأس العالم 2030، والسعودية لنسخة مونديال 2034.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «الحلم أصبح حقيقة.. ستستضيف البرتغال كأس العالم 2030 وتملأنا بالفخر.. معا».

وكان مجلس "فيفا" سبق وأن صدق بالإجماع في أكتوبر 2023 على اعتماد الملف الثلاثي المشترك ‏كملف ترشح وحيد لاستضافة مونديال 2030.