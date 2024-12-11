كنيسة ألمانية تفقد لقب أطول برج في العالم لصالح كنيسة إسبانية بفضل الألمان

بعد حمل اللقب على مدار أكثر من 130 عاما، من المرجح أن يفقد برج كنيسة في مدينة أولم الألمانية لقب أطول برج في العالم لصالح كنيسة "ساجرادا فاميليا" في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك بفضل شركة بالقرب من مدينة أولم ستقوم ببناء إضافة بطول 10 أمتار في برج الكنيسة الإسبانية.

ويبلغ ارتفاع برج كنيسة "أولم مونستر"، التي تعرف باسم الكنيسة اللوثرية في جنوب غرب ألمانيا، 162 مترا، لكن كنيسة برشلونة ستتجاوزه بعشرة أمتار عن طريق إضافة صليب زجاجي يمكن السير داخله في الصيف المقبل، وذلك من قبل شركة ألمانية تقع على بعد 36 كيلومترا من كنيسة أولم.

وقال يورجن فاكس، الرئيس التنفيذي لشركة يوزيف جارتنر المحدودة، التي تقع في مدينة جوندلفينجن المطلة على نهر الدانوب: "نحن نتعامل مع الأمر بنوع من الغمز والفكاهة"، مضيفا أنه لم يشكو أحد من أولم بشأن ذلك حتى الآن.

وتشتهر الشركة المتخصصة في واجهات المباني في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8 آلاف نسمة بمساهمتها في إنشاء مبانٍ استثنائية مثل دار الأوبرا "إلب فيلهارموني" في هامبورج والمقر الرئيسي لشركة "آبل" الأمريكية على هيئة جسم طائر مجهول في سان فرانسيسكو.

وتوظف الشركة، التي تأسست عام 1868، حوالي 850 شخصا على مستوى العالم. ومنذ عام 2001 أصبحت جزءا من مجموعة "بيرماستيليزا" الإيطالية. وبحسب بيانات الشركة الألمانية، فإنها حصلت من خلال مناقصة على عقد التطوير من مؤسسة الكنيسة في برشلونة.

ونشأت فكرة الصليب الزجاجي من مؤسسة "ساجرادا فاميليا". وقامت الشركة أولا ببناء نموذج أولي من جزء في الصليب. وقال رئيس الشركة: "في الوقت الحالي نقوم بتصنيع ما مجموعه ستة أجزاء في مصنعنا في جوندلفينجن والتي سيُشكل منها الصليب".

ومن المقرر تجميع المكونات في برشلونة على البرج في أوائل الصيف المقبل. ومن المنتظر أن يكتمل بناء برج يسوع المسيح في كنيسة "ساجرادا فاميليا" رسميا قبل الذكرى المئوية لوفاة المهندس المعماري العالمي الشهير أنطوني جاودي في عام 2026. وتُقدر تكلفة التطوير بملايين اليورو.