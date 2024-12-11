وكالة المناخ الأمريكية: هناك تغيرات دراماتيكية في القطب الشمالي

رغم أن التندرا في القطب الشمالي ظلت تخزن ثاني أكسيد الكربون في الأرض المتجمدة وفي الأشجار لآلاف السنين، أظهر تقرير جديد أنها صارت الآن تطلق كميات من الغاز الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب في الغلاف الجوي، أكثر مما تمتصه.

ويوضح التقرير الصادر عن وكالة المناخ الأمريكية "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي"، أن السبب وراء ذلك هو درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع، وحرائق الغابات الأكثر تكررا. وشارك في إعداد التقرير 97 باحثا من 11 دولة.

وجاء في التقرير، أنه على مدار الأعوام العشرين الماضية، كانت حرائق الغابات في المنطقة القطبية الشمالية تطلق سنويا 207 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء، في المتوسط.

كما يسري غاز الميثان الضار بالمناخ، باستمرار من ذوبان الجليد الدائم إلى الغلاف الجوي.