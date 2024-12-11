تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، من ضبط 8 شركات ومكاتب سياحية "دون ترخيص" بتهمة النصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار استيلاء (4 شركات، و4 مكاتب "دون ترخيص" على مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على (أختام الشركات والمكاتب، وعقود اتفاقات مع عملاء لتنظيم رحلات دينية، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات لبرامج سياحية ودينية ورحلات مختلفة، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وكشوف بأسماء العملاء وحجوزات خاصة بهم).

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"؛ تحسبا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج، وعمرة، وبرامج سياحية).

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.