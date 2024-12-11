باير ليفركوزن يصعق إنتر ميلان بسيناريو قاتل في دوري الأبطال

حقق باير ليفركوزن فوزا ثمينا للغاية على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

انتزع ليفركوزن الفوز بسيناريو قاتل بهدف سجله المدافع الفرنسي نوردي موكيلي في الدقيقة 90.

وحقق ليفركوزن فوزه الرابع مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويقفز لوصافة الترتيب مؤقتا، ليعزز من فرصه في التأهل مباشرة إلى دور الـ16 ضمن أول ثمانية أندية في جدول الترتيب.

أما إنتر ميلان الإيطالي وصيف نسخة 2023 فقد تلقى خسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليتراجع للمركز الرابع برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ليفركوزن وأستون فيلا الإنجليزي صاحب المركز الثالث.

ويتبقى لباير ليفركوزن في مشواره بمرحلة الدوري مباراتين في يناير المقبل حيث سيحل ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني في مدريد، ثم يستقبل سبارتا براغ التشيكي في ألمانيا بالجولة الثامنة.

أما إنتر ميلان سيحل ضيفا على سبارتا براغ التشيكي في الجولة السابعة ثم يستقبل موناكو الفرنسي يوم 29 يناير في الجولة الأخيرة.