مدبولي: تطوير شركات قطاع الأعمال ضرورة لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة خطة عمل الوزارة المتعلقة بتطوير الشركات التابعة لها، ولا سيما تلك المتخصصة في قطاع القطن والغزل والنسيج.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية متابعة خطط وبرامج وآليات النهوض بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها، بهدف تعزيز إنتاجيتها وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري في هذه المرحلة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن هناك خطوات جادة تُنفذ على أرض الواقع وفق مستهدفات الدولة وبرنامج عمل الحكومة، بهدف التحسين المستمر لأداء المصانع والشركات التابعة للوزارة، ومواجهة أي تحديات قد تظهر.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا عن تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، موضحًا موقف زراعة المواد الخام، بما في ذلك القطن قصير التيلة والقطن المصري، بالإضافة إلى مشروع إنتاج البوليستر.

كما تناول الوزير مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى الطاقات الإنتاجية المستهدفة قبل التطوير وبعده في مجالات الغزل، والنسيج، والملابس الجاهزة.

واستعرض الاستثمارات المنفذة حتى الآن لتطوير جميع مصانع شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن معدلات التنفيذ بلغت نسبًا متقدمة للغاية، ما من شأنه النهوض بهذا القطاع الحيوي.

