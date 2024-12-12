مجلس الوزراء: انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أمن الملاحة في البحر الأحمر مرتبط بالتطورات الإقليمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن حركة الملاحة في قناة السويس لا تزال أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية وتحديدًا مقارنة بـ2020 و2021.

وأشار إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في إيرادات قناة السويس، معبرًا عن أمله ف يأن تستقر الأمور خلال الفترة المقبلة وأن تعود حركة الملاحة في القناة إلى سابق عهدها.

وذكر أن عائدات قناة السويس مهمة للاقتصاد الوطني، غير أنه أكّد أن الدولة تعمل على مواجهة كل التحديات في هذه الفترة الصعبة، وفق وصفه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد صرح بأن قناة السويس تعمل الآن لكن لا تحقق الإيرادات المعتادة، موضحًا أن حركة السفن موجودة ولا تتوقف على مدار اليوم، ولكن الفكرة في حجمها مقارنةً بما كانت عليه من قبل.

وأضاف أن أرقام قناة السويس مرتبطة بالأوضاع الإقليمية الموجودة وبمجرد انتهاء الصراعات ستعود حركة قناة السويس كما كانت، لأنها جزء من موارد العملة الصعبة لمصر والحكومة تعي أهمية عودة هذا المورد كما كان.