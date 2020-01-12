لماذا لم تنكس السعودية أعلامها بعد وفاة السلطان قابوس؟ وما الفرق بين علمي الملك والمملكة؟

أثيرت تساؤلات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة السلطان قابوس، وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام في عدد من الدول العربية دون المملكة العربية السعودية.

واستعرضت "CNN" الإجابات الرسمية، وفقا لتقرير هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة.

• السبب:

وفقا للمادة الـ13 من نظام العلم في المملكة العربية السعودية الصادر في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، فإنه "لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو آية قُرآنية".

• العقوبة:

وفي المادة 20 من النظام ذاته فإن "كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

• علم الملك:

المادة الثانية من نظام العلم تحدد أن "يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة".