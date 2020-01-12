قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو أي تغيير في النظام لن يتم إلا من خلال هذه القاعة، مؤكدا أن الدعم العيني مستمر، وأن "الحكومة تدرس النقدي لكن لن يتم إلا بالمناقشة مع ممثلي الشعب أعضاء مجلس النواب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، ردًا على حديث النائب سيد عبدالعال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع بشأن ما تم إثارته خلال اليومين الماضيين بأن الحكومة تدرس التحول من الدعم العيني إلى نقدي مشروط، في أعقاب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الخميس الماضي مع وزير التموين على المصيلحي والمالية محمد معيط.

ودعا النائب عبد العال الحكومة إلى ضرورة الوعي بمرور مصر بمرحلة انتقالية واستثنائية، لاتحتمل إثارة الغضب من خلال تصريحات الوزراء، مضيفا: "الحكومة يجب أن تتعلم وتعي".

وخلال كلمته بالجلسة العامة التي فتح فيها رئيس مجلس النواب المجال لكلمات النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية عقب انتهاء الجلسة الأولى التي شارك فيها رئيس مجلس النواب الليببي عقيلة صالح، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع: "إن جبهتنا الداخلية صامدة وشعبنا موحد، لدينا قيادة نثق فيها لدينا جيش من أبناء شعبنا من قراه وحواريه وشوارعه"، مضيفًا: "الكلام عن الجبهة الداخلية نحتاج تقويتها من خلال قيام الإعلام برسالته ليس ترويع أو تخويف للشعب، هناك مخاطر لكنها محسومة".