ترامب يدعو للهدوء واحترام القانون في الولايات المتحدة

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى الهدوء واحترام القانون في الولايات المتحدة، وذلك حسبما أوردته فضائية «bbc عربية»، مساء اليوم الثلاثاء.



وقال ترامب، في كلمة من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك نقلتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، ‏مساء الثلاثاء، إنه حان الوقت لإنهاء الانقسامات في أمريكا.



وأضاف أن حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض للهجوم، متابعًا: «نؤمن بدولة القانون وليس بالعنف والتمرد».



‏وأكد أن محاولات عزله في البرلمان ستؤدي إلى انقسامات خطيرة، مضيفًا أنه لا يشعر بالقلق بشأن استخدام المادة 25 من الدستور.



وتابع: «الرعاع والغوغاء اقتحموا الكونجرس في الأسبوع الماضي»، مؤكدًا إنهاء الفوضى في الهجرة وإعادة السيادة الأميركية.