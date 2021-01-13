السعودية تعرب عن أملها أن يسهم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية في تحييد خطرها

أعربت السعودية مساء اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن يسهم قرار واشنطن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية في تحييد خطرها على الأمن والسلم الدوليين.



وقال وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء الرسمية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي مساء اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز "إن المجلس، استعرض عددا من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية"، مجددا "ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".



وأعرب مجلس الوزراء عن أمله في "أن يؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث".



ومن ناحية أخرى، وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، ووقوفها وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله.



وقال وزير الإعلام "خادم الحرمين الشريفين، أطلع المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وما جرى خلاله من استعراض لنتائج أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها (الحادية والأربعين)، وما أثمرته من تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه".



وبارك مجلس الوزراء السعودي، ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، في تناغم مع الطبيعة، وفي بيئة حضارية مبتكرة تُدار مجتمعاتها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزز التنوع الاقتصادي بتوفير 380 ألف فرصة عمل، وإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.