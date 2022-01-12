النعماني: اليمن يعيش أسوأ ظروف اقتصادية وصحية مرت عليه

قال سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية المهندس طارق حمود النعماني، إن اليمن يعيش اليوم أسوأ ظروف اقتصادية وصحية مرت عليه.



وقال النعماني، جلسة نقاشية بعنوان: "المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات"، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في دورته الرابعة بشرم الشيخ، إنه تم تصنيف اليمن من قبل الأمم المتحدة ب"أسوأ كارثة إنسانية" مرت على العالم.



وأوضح النعماني- خلال كلمته في الجلسة النقاشية- أنه تم إغلاق 4 آلاف مدرسة باليمن؛ مما تسبب في وجود 4 ملايين طفل بلا فرصة للحصول على التعليم.. لافتا إلى وجود 3.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في اليمن.



وأشار إلى وفاة 377 ألف مواطن يمني، 60% منهم توفوا نتيجة للصراع وسوء التغذية والأمراض والفقر، وأن هذه النسبة من المتوقع أن تزيد إلى 75 % بحلول عام 2030.



وتابع أننه خلال كل 9 دقائق يموت طفل يمني، ومع انتهاء هذه الجلسة يكون قد مات أكثر من 10 أطفال يمنيين، لافتا إلى أن عدد النازحين بلغ قرابة 4 ملايين نازح.