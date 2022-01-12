منظمة الصحة العالمية: تيجراي تعيش في جحيم لم نشهد له مثيلا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من خطورة الحصار المفروض على منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا.

وقال مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "لم نشهد في أي مكان في العالم جحيما كالذي في تيجراي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "إنه أمر مروع ولا يمكن تصوره في عصرنا، في القرن الحادي والعشرين، أن تحرم حكومة شعبها منذ أكثر من سنة من الحصول على الغذاء والدواء وكل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة".

وطالب جيبرييسوس الذي يتحدر من تيجراي: "بحل سياسي وسلمي" للنزاع في الإقليم.

تسبب النزاع الدائر في تيجراي بين قوات الحكومة المركزية والقوات المحلية في سقوط آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" وهو ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.

ومنذ منتصف يوليو، لا يُسمح لمنظمة الصحة العالمية بنقل أدوية ومعدات طبية إلى تيجراي رغم المطالب العديدة لا سيما لدى مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي ووزارة الخارجية، بحسب تيدروس.