مرتضى: «الصفقات صدت على الدكة ويجب إشراك كل لاعب بمركزه»

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب تراجع نتائج الفريق الأبيض تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال الفترة الماضية.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «مشكلة الزمالك مع فيريرا في الموسم دا، عدم ثبات التشكيل في 3 مباريات ورا بعض، اللاعيبة مش حافظة أماكن بعض».

وأضاف رئيس الزمالك: «الزمالك مش محتاج يلعب بـ 3 لاعبين في خط الوسط، احنا عايزين نكسب مش بندافع في الدوري، وكفاية دونجا أو السيسي في وسط الملعب، بلاش الاتنين يلعبوا جمب بعض».

وواصل مرتضى: «تعاقدنا مع أفضل اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات الماضية، بس للأسف الصفقات فضلت على دكة البدلاء لحد ما صدت».

وأتم: «ولازم كل لاعب في الفريق يلعب في مركزه، بلاش تأليف في التشكيل ومراكز اللاعيبة يا فيريرا عايزين نكسب، واحنا واثقين فيك وبندعمك».