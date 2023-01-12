ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام ريال بيتيس بالسوبر الإسباني

يستعد نادي برشلونة، لمواجهة ريال بيتيس، بالدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي ستُقام مساء اليوم الخميس، على ستاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ويشارك البرسا في البطولة بصفته وصيف النسخة الماضية من الدوري الإسباني، فيما يشارك ريال بيتيس في السوبر بصفته بطل النسخة الأخيرة من كأس ملك إسبانيا، والفائز منهما سيواجه ريال مدريد في المباراة النهائية بعد أن تغلب بالأمس على فالنسيا بركلات الترجيح 4/3 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

ومن المتوقع أن يبدأ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – إريك جارسيا – أندرياس كريستينسن – جوردي ألبا

خط الوسط: جافي – فرينكي دي يونج – بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي