وزير الطاقة الإماراتي: قادرون على تنظيم نسخة استثنائية وفريدة من مؤتمر المناخ

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن بلاده قادرة على تنظيم نسخة استثنائية وفريدة وملهمة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، بفضل القدرات والخبرات التي تمتلكها مؤسسات الدولة، بسواعد أبنائها المواطنين والمقيمين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الخميس، أكد المزروعي أن COP28 سيشكل علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث العالمي، لكونه أهم حدث يستضيفه العالم هذا العام، والذي سيتم من خلاله تقييم العمل المناخي لاتفاق باريس للتغير المناخي.

وأضاف: «يجسد اختيار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيسا معيَّنا للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تقديرا لإسهاماته المتميزة في قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها».

وتقدم بالتهنئة بهذا التكليف، متمنيا له التوفيق والنجاح في رئاسة المؤتمر وتحقيق مستهدفات الدولة بتنظيم حدث عالمي يليق بسمعة الإمارات ومكانتها.

وأكد أن هذا الاختيار سيساهم في تنظيم حدث استثنائي، لما يمتلكه «الجابر» من خبرة ودراية كبيرتين في دعم جهود المناخ محليا ودوليا، ودفع التعاون العالمي قدماً في هذا المجال.

وهنأ شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، على تكليفها بمهام «رائدة المناخ للشباب في المؤتمر»، ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر، قائلًا إن الاختيار يعكس حكمة قيادة الإمارات الرشيدة بالاستفادة من مجموعة متنوعة وواسعة من الخبرات الوطنية، لضمان نجاح المؤتمر في أداء مهمته.

وأكد أن وزارة الطاقة والبنية التحتية على أتم الاستعداد والجاهزية، لتعزيز التعاون البناء، وتقديم الدعم اللازم للجنة المنظمة ؛ لإنجاح الحدث بما يليق بسمعة الإمارات التي تحظى بإشادة عالمية؛ بفضل تميزها وتفردها في تنظيم الأحداث الكبرى.

وأوضح أن استضافة دولة الإمارات لفعاليات COP28 هذا العام، يدعم مستهدفات الدولة في العمل المناخي، ويسرّع من وتيرة الوصول إلى مستهدفات الإمارات للخمسين عاما المقبلة والريادة العالمية وصولا لتحقيق المئوية 2071، ومواصلة جهودها في العمل المناخي والتصدي للتحديات ودفع عجلة التنمية المستدامة، كونه يشكل منصة عالمية قادرة على استشراف مستقبل مليء بالفرص للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن توجيه الرئيس الإماراتي باستضافة COP28 في مدينة إكسبو دبي، له مدلولات كثيرة، تتمثل في كون الأخيرة مركزا عالميا للابتكار، ونموذجا لمدينة المستقبل المستدامة التي تحافظ على إرث دولة الإمارات في مجال المحافظة على البيئة، والتأثير الإيجابي في العمل المناخي.