الكرملين: روسيا تدين الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تدين الضربات، التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن؛ مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الدولي لا يعطي الحق بتنفيذ ضربات.

وقال بيسكوف، للصحفيين، تعليقا على الضربات الأمريكية البريطانية على الأراضي اليمنية: "نحن ندينها، وكما تعلمون تم اعتماد قرار مجلس الأمن، ونحن امتنعنا عن التصويت. والبلدان التي نفذت الضربة، حاولت توفير أساس قانوني دولي لأفعالها. ولم تنجح هذه المحاولة، لأن القرار المعتمد لا يمنح أي حق بتنفيذ ضربات. وبالتالي فهي غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، وهذا هو موقفنا"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أفادت في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن الضربات الأمريكية ضد اليمن مثال آخر على تحريف قرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي باسم التصعيد في المنطقة.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تطبيق "تليجرام": "الضربات الجوية الأمريكية على اليمن تعتبر مثال آخر على انحراف الأنجلو ساكسوني بما يخص قرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي باسم تصعيد الوضع في المنطقة لأغراضه المدمرة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه بناء على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر.

من جانبهم، يقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل أو تابعة لها في البحر الأحمر نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية.