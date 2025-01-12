وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى يصل الدوحة لإجراء محادثات بشأن غزة

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وفدا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى وصل إلى قطر اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، في إشارة محتملة إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق.

ويبذل وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة جهودا متجددة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الأسرى وعددهم 98 قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الجاري.

وقال مكتب نتنياهو، إن الوفد يضم رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ورئيس ملف احتجاز الرهائن في الجيش نيتسان، ، وفق وكالة رويترز.

والتقى مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس السبت مع نتنياهو بعد أن التقى يوم الجمعة مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويقول مسئولون إسرائيليون وفلسطينيون منذ يوم الخميس، إنه تسنى إحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، لكنهم لم يوضحوا التفاصيل. ويتكتم الجانبان على التفاصيل التي يجري العمل عليها.

ومن غير الواضح كيف سيعملان على سد واحدة من أكبر الفجوات التي استمرت طوال الجولات السابقة من المحادثات، وهي مطالبة حماس بإنهاء الحرب في ظل تأكيد إسرائيل أنها لن تنهيها ما دامت الحركة تحكم غزة وتشكل تهديدا للإسرائيليين.