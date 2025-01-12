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الصناعة تستحوذ على 1.285 تريليون جنيه منها

ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 7.727 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة نمو 46.2%.

وأظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري أن القروض الحكومية استحوذت على ما قيمته 3.935 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.356 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، منها 1.914 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و2.02 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.

بلغت أرصدة القروض لغير الحكومة 3.792 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 2.929 تريليون جنيه بنهاية 2023، منها 3.076 تريليون جنيه بالعملة المحلية و715.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة لتسجل 1.285 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 850.110 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو 51%.

وأوضح البنك المركزي أن قطاع الصناعة استحوذ على نسبة 16.6% من إجمالي محفظة إقراض البنوك البالغة 7.727 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.