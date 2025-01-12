نائب وزير التعليم: تدريس مادة البرمجة بنظام البكالوريا سيتطلب 15 ألف معلم

كشف الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، عن استعداد الوزارة لإجراء «تدريبات » لمعلمي الحاسب الآلي لتدريس مادة البرمجة ضمن نظام البكالوريا خلال الفترة المقبرة.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة«ON E» مساء السبت، أن الوزارة ستحتاج إلى 15 ألف معلم على الأقل لتدريس البرمجة، لافتا إلى تواجد أعداد كبيرة من معلمي الحاسب الآلي بالفعل في المدارس.

ونوه أن مادة البرمجة تدرس في الصف الأول الثانوي «ليست ضمن مواد المجموع» مثل نظام الثانوية العامة الحالي، لافتا أن الصفين الثاني والثالث هما عامان يختار فيهما الطالب عددًا من المواد لتحديد مساره، ويمتحنهم على مدار العامين بمواد مختلفة كل عام.

وأوضح أنه «ابتداءً من الصف الثاني والثالث لا توجد مواد خارج المجموع»، مشيرا إلى تدريس 4 مواد في الصف الثاني، منها اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصري، وهي «مواد مشتركة بين كل الشعب»، بالإضافة إلى مادة يختارها الطالب حسب مساره.

ولفت إلى أن المسارات الأربعة هي: الطب وعلوم الحياة ويستهدف كليات الطب والصيدلة، ومسار الهندسة وعلوم الحاسب؛ ويستهدف كليات الهندسة والفنون التطبيقية، ومسار الأعمال وهو مسار جديد يستهدف كليات الاقتصاد والتجارة، ومسار الآداب والفنون.