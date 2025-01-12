قوات سلاح المدرعات تدخل مجمع الرواد السكني جنوبي الخرطوم

تداولت وسائل إعلام سودانية اليوم مقاطع توثق دخول عناصر سلاح المدرعات التابع للقوات المسلحة السودانية مجمع الرواد السكني جنوبي العاصمة الخرطوم.



ومنذ صباح اليوم ارتفعت وتيرة الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري التي تشهد معارك عنيفة منذ ليل أمس السبت، بعد اعلان الجيش السوداني تحرير مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية من سيطرة الدعم السريع.



كان الجيش السوداني قد أطلق صباح اليوم عددا من القذائف الصاروخية عبر المدفعية الثقيلة، مستهدفا مواقع الدعم السريع في الخرطوم، بعد عملية الهجوم في شمال المدينة عند محور مصفاة تكرير النفط الذي تقدم نحوه الجيش بشكل مفاجئ يوم أمس- حسب قناة العربية.



في سياق أخر بدأ رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان جولة أفريقية يزور فيها مالي وسيراليون وغينيا والسنغال بهدف حشد الدعم الأفريقي والعودة إلى الاتحاد الأفريقي.

أبطال سلاح المدرعات من داخل مجمع الرواد السكني جنوب الخرطوم#السودان #السودان_ينتصر pic.twitter.com/xyJr78HrPq — Sudan News (@Sudan_tweet) January 12, 2025