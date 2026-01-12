- وزير الماء والتجهيز: الأمطار ارتفعت 95% ومخزون السدود قفز إلى 46%

أعلن وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، اليوم الاثنين، خروج بلاده من مرحلة جفاف استمرت سبع سنوات، بفضل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الماضية.

وقال بركة، في كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن المغرب سجّل معدل أمطار بلغ 108 ملم خلال الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر 2025 وحتى 12 يناير الجاري.

وأوضح أن هذه الكمية تمثل ارتفاعًا بنسبة 95% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن السنة تُصنَّف «جافة» عندما تقل الأمطار عن المعدل الطبيعي بنسبة 20%.

وكشف الوزير أن التساقطات الأخيرة رفعت نسبة ملء السدود إلى 46%، مقارنة بـ28% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد أن عددًا من السدود امتلأ بنسبة 100%، ما يعني أن البلاد «ربحت مخزون سنة كاملة من الماء الصالح للشرب»، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الأمن المائي.

ولفت بركة إلى تسجيل تساقطات ثلجية استثنائية هذا الموسم، إذ غطت الثلوج مساحة تجاوزت 55 ألف كيلومتر مربع.

وتنعكس موجات الجفاف بتداعيات سلبية على اقتصاد المغرب، لا سيما على قطاع الزراعة الذي يُشكل العمود الفقري للناتج المحلي الإجمالي، ويوفر مصدر دخل لنحو 40% من اليد العاملة، وفق بيانات رسمية.