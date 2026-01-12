الفراعنة يرفعون درجة الاستعداد قبل موقعة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

واصل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تدريباته المكثفة، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وأدى الفراعنة مرانهم الأخير اليوم في مدينة أغادير، قبل التوجه في الثامنة مساءً إلى مدينة طنجة، حيث من المنتظر أن يختتم المنتخب استعداداته غدًا، استعدادًا لخوض اللقاء الحاسم أمام بطل أفريقيا.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، باستثناء محمد حمدي، الذي غادر بعثة المنتخب متجهًا إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشوار البطولة.

وحظي التدريب بحضور عدد من قيادات اتحاد الكرة، على رأسهم هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الأول، إلى جانب حمادة الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، ووليد درويش، أعضاء مجلس الإدارة، في إطار الدعم المعنوي للفريق قبل المواجهة المصيرية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لبلوغ النهائي ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب القاري.