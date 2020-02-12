 منظمة الصحة العالمية: يجري تطوير 4 لقاحات محتملة لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية: يجري تطوير 4 لقاحات محتملة لفيروس كورونا

جنيف - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 9:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 9:57 م

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن اليوم الأربعاء إن هناك أربعة لقاحات محتملة لفيروس كورونا "كوفيد-19"يجري تطويرها، موضحة أن اختبار تلك اللقحات قد يبدأ خلال شهور.

وقالت سواميناثن في مؤتمر صحفي في جنيف إن من بين المواد التي يتم تطويرها، يمكن بدء التجارب البشرية للقاح واحد أو اثنين من اللقاحات الواعدة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

ومع ذلك، حذرت سواميناثن من إن تطوير لقاح وانتاجه للاستخدام الواسع، قد يستغرق عاما أو عاما ونصف العام.

وأضافت سواميناثن إنه سيتم اختبار العديد من الأدوية الموجودة حاليا، لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام أي منها لعلاج فيروس "كوفيد-19".

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