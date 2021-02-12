افتتاح 7 مساجد جديدة بالدقهلية بتكلفة 24 مليون جنيه

تم افتتاح 7 مساجد جديدة، اليوم الجمعة، بمراكز ومدن ميت غمر وتمي الأمديد والسنبلاوين وشربين وبلقاس وجمصة بمحافظة الدقهلية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 24 مليون جنيه بمشاركة الجهود الذاتية، وتحت الإشراف الهندسي لوزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يذكر أن المساجد السبعة التي تم افتتاحها هي: مسجد الرحمة بقرية بشلا مركز ميت غمر، وتبلغ مساحته 450 مترا مربعا، ويتكون من دور واحد، ومسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضاء في مركز تمي الأمديد وتبلغ مساحته 300 متر مربع، ويتكون من دور واحد، ومسجد محجوب بقرية كفر طنبول الكبرى مركز السنبلاوين وتبلغ مساحته 680 مترا مربعا، ويتكون من دورين، ومسجد العمدة بقرية كفر الخطبة مركز شربين، وتبلغ مساحته 650 مترا مربعا، ويتكون من دورين، ومسجد منشية أبو الفتوح مركز بلقاس وتبلغ مساحته 180 مترا مربعا، ويتكون من دور واحد، ومسجد الرحمة عزبة البنك بقرية كفر شرف في مركز ميت غمر وتبلغ مساحته 200 متر مربع، ويتكون من دورين، والمسجد الكبير بقرية العبد بجمصة وتبلغ مساحته 396 مترا مربعا ويتكون من دورين.