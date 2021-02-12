تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعتها، بعد غد الأحد؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

وتعقد لجنة "الخطة والموازنة" اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2020 /2021)، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتواصل لجنة "الشئون الاقتصادية" مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، كما تستكمل نظر جدول أعمال اللجنة في الاجتماع السابق.

وتناقش لجنة "الشئون العربية" إقرار خطة عمل اللجنة، كما تتابع لجنة "الدفاع والأمن القومي" خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف.

كما تناقش لجنة "القوى العاملة" مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

وتعقد لجنة "الصناعة" اجتماعا؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/ 11/ 2020.

وتنظر لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" بيان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24 /1/ 2021 ومناقشات النواب، وذلك لمتابعة أداء الوزارة.

وتناقش لجنة "التعليم والبحث العلمي" بيان الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والذي ألقاه أمام المجلس الموقر بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 19 /1 /2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وتستكمل لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" مناقشة ما جاء في بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص المساجد الأثرية وترميمها.

وتستمع لجنة "السياحة والطيران المدني" إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص المنشآت الفندقية والاستماع إلى رؤى النواب أعضاء اللجنة حولها.

وتناقش لجنة "الإدارة المحلية" بيان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.

كما تناقش لجنة "الشباب والرياضة" مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتعقد لجنة "حقوق الإنسان" اجتماعا؛ لدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام النواب.

وتنظر لجنة "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة" بيان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبيان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبيان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة؛ وذلك لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزراء من إيضاحات أمام الجلسة العامة على أرض الواقع.