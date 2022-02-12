وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان هاتفيا المخاوف بشأن غزو روسي محتمل لأوكرانيا

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم السبت مع نظيرته البريطانية إليزابيث تروس المخاوف الحادة والمشتركة إزاء غزو روسي محتمل لأوكرانيا خلال الأيام القادمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن أكد خلال الاتصال على أهمية العمل مع الحلفاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والشركاء الأوروبيين في المنطقة لفرض عواقب سريعة وشديدة على روسيا، ردا على أي غزو عسكري جديد ضد أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن الجانبين أكدا على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لإجراء حوار هادف مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المشتركة، وهي خطوة قد تؤدي للوصول لحل دبلوماسي.

وبحسب المتحدث، فقد شدد بلينكن على أن أي قرار ستتخذه واشنطن سيكون بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء.

وأشار المتحدث إلى أن بلينكن وتروس ناقشا كذلك المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، والحفاظ على مكاسب اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة).

واختتم الوزيران المحادثة الهاتفية بالتأكيد على أهمية الاختتام الناجح للمحادثات التي تجريها القوى الكبرى مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة في 2015.