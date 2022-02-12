المغرب يوصي مواطنيه بمغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم

أعلنت سفارة المملكة المغربية بكييف، في بلاغ اليوم السبت، أنه في ظل الوضع الحالي، فإنها توصي المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء السبت، دعت السفارة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا جميع المواطنين الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا إلى مغادرتها على الفور، مشيرا إلى تهديدات متزايدة بإمكانية قيام روسيا بعمل عسكري، وذلك بالتزامن مع ما تقول أوروبا إنه استمرار روسي في الحشد العسكري على طول حدودها مع أوكرانيا.

كما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه يجب على البريطانيين مغادرة أوكرانيا الآن «بينما لاتزال وسائل السفر متاحة»، علمًا بأنّ عدد البريطانيين في أوكرانيا يُقدر ببضعة آلاف.