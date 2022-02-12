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غادرت قائمة المرشح أحمد سليمان مقر نادي الزمالك، في إشارة إلى خسارة المنافسة على الوصول لعضوية مجلس الإدارة، في المقابل، تواجد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، والذي كان مرشحا على نفس المنصب بجانب قائمته في مقر النادي.

فاز مرتضى منصور رئيس الزمالك بالانتخابات التي أجريت أمس الجمعة ليبدأ ولاية جديدة ستستمر حتى عام 2025.

وحصل مرتضى منصور على 21109 صوتًا بينما حصد أحمد سليمان 15928 صوتًا، في حين لم يجمع عمر هريدي سوى 958 صوتًا.

وتعد هذه الولاية هي الثالثة تواليًا لمرتضى منصور في منصب رئاسة الزمالك.

وتنافس 3 مرشحين على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، هم: مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وعمر هريدي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.

وأقيمت انتخابات الزمالك في ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة"، على 10 لجان كل لجنة تضم 10 الآف صوت تضم 20 صندوقًا.