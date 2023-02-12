كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن موعد إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية، والذي سيكون خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل الرحلة الفضائية، مشيرة إلى أن رائدة ورائد الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني سينضمان إلى طاقم مهمة AX-2 الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء.

وأوضحت أن الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية، ونتعرف في السطور التالية على أبرز عناصر طاقهما، بحسب ما نشرته الهيئة السعودية للفضاء:

• ريّانة برناوي

- تبلغ من العمر 33 عاما

- تخرجت في جامعة أوتاجو النيوزلندية، بتخصص علم الإنجاب والهندسة الوراثية.

- أكملت دراستها العليا بالمملكة العربية السعودية، حيث حصلت على الماجستير بجامعة الملك فيصل.

- تمتلك خبرة طويلة بمجال الخلايا الجذعية.

• علي القرني

- يبلغ من العمر 31 عاما.

- عمل ضمن القوات الجوية كنقيب طيار.

- له خبرة في الطائرات المقاتلة F15.

- حلق لما يزيد عن 2000 ساعة طيران.